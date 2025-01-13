От манифеста до революции

13 января 1810 года манифестом императора Александра I по проекту Михаила Сперанского, которого современники называли «Пушкин русской бюрократии», был учрежден Государственный совет. В России и поныне действует созданная реформатором Сперанским министерская система государственного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский император Александр I. Художник: Степан Щукин

Фото: Степан Щукин / Wikipedia Российский император Александр I. Художник: Степан Щукин

Фото: Степан Щукин / Wikipedia

«Пример всего благородного, полезного и честного»

Взошедший на престол в середине XIX века Александр II напомнил чиновникам своего времени, чем должен быть Госсовет: «Помните, что Государственный совет есть высшее в государстве сословие и потому должен оставаться примером всего благородного, полезного и честного».

История создания Государственного совета официально началась в 1810 году, когда 13 января (по новому стилю) он был учрежден манифестом императора Александра I. Изначально структура задумывалась Михаилом Сперанским как высший государственный орган, который должен координировать работу трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. На практике же Госсовет стал высшим законосовещательным органом.

На торжественном открытии царь Александр произнес речь, написанную для него Михаилом Сперанским, в которой обозначал высокую роль нового совета: «…Государственный совет будет составлять средоточие всех дел высшаго управления. Бытие его отныне станет на чреде установлений непременных и к самому существу Империи принадлежащих. Призвав вас в состав сего сословия, Я не мог вам дать высшаго свидетельства Моего к вам доверия. Всё, что в мыслях и желаниях близких есть самаго твердаго и непоколебимаго, все будет Мною употреблено, чтоб установить порядок и оградить Империю добрыми законами. Вы приемлете священную обязанность Мне в сем содействовать…»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Портрет М. М. Сперанского». Художник: Александр Варнек

Фото: Александр Варнек «Портрет М. М. Сперанского». Художник: Александр Варнек

Фото: Александр Варнек

Предшественником Госсовета был Непременный совет, учрежденный 30 марта (11 апреля) 1801 года. Неофициально он тоже именовался государственным советом, из-за чего порой происходит путаница.

Образование совета в 1810 году стало частью программы преобразования системы власти в России, разработанной Сперанским. Цели создания этого органа были подробно раскрыты в записке Сперанского «О необходимости учреждения Государственного совета».

Членами Госсовета могли стать граждане любого сословия, чина и образования. Но, конечно, основную часть составили дворяне. Назначение в Государственный совет, как правило, оказывалось пожизненным. По должности туда входили главы министерств. Председатель и вице-председатель ежегодно назначались императором. В 1812–1865 годах во главе совета стоял сам император, совмещавший эту должность с председательством в Комитете министров. Кстати, и располагался совет в Зимнем дворце. Представители императорской фамилии среди членов присутствовали неизменно. С 1865 по 1905 год председателями Госсовета были великие князья (до 1881 года — Константин Николаевич, потом — Михаил Николаевич). Если на заседании Госсовета присутствовал император, то председательство переходило к нему.

Количество членов Государственного совета по прошествии времени выросло в три раза: с 35 в 1810 году до 90 к началу XX века. Всего за 1802–1906 годы в составе Госсовета побывали 548 человек.

Закон и порядок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения» в зале Государственного Русского музея

Фото: Sailko / wikimedia.org Картина Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея со дня его учреждения» в зале Государственного Русского музея

Фото: Sailko / wikimedia.org

Государственный совет состоял из общего собрания, Государственной канцелярии, департаментов и постоянных комиссий. Кроме того, при нем действовали временные особые совещания, комитеты, присутствия и комиссии. В полномочия органа входило рассмотрение новых законов и изменение уже принятых. Здесь решались вопросы внутреннего управления, внутренней и внешней политики, составлялась ежегодная смета госбюджета, то есть «роспись доходов и расходов», а с 1860-х и готовились отчеты по его выполнению.

Согласно манифесту от 1 января 1810 года, через Государственный совет должны были проходить все принимаемые законы. Но это соблюдалось не всегда. Решение в департаментах и на общем собрании принималось большинством голосов. Однако и мнение меньшинства могло победить, если на его стороне был император. Александр I этим правом пользовался часто: из 242 дел, по которым голоса в совете разделились, утвердил мнение большинства лишь в 159 случаях (65,7%). Были даже ситуации, когда император поддерживал мнение меньшинства, состоявшего из одного-единственного члена Госсовета.

15 (27) апреля 1842 года — через три года после смерти Сперанского — был принят новый документ, заменивший собой манифест 1810-го: «Учреждение Государственного совета», разработанное комитетом под председательством князя И. В. Васильчикова. Новое положение отчасти ограничивало сферу деятельности Госсовета, но в то же время и расширяло ее за счет административных дел и судопроизводства.

Новый манифест — начало конца

В 1906 году был принят еще один манифест и новая редакция Основных законов Российской империи. Законодательный орган стал верхней палатой первого российского парламента, а нижней палатой — Государственная дума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое торжественное заседание реформированного Государственного совета в зале Дворянского собрания 27 апреля 1906 года

Фото: wikipedia.org Первое торжественное заседание реформированного Государственного совета в зале Дворянского собрания 27 апреля 1906 года

Фото: wikipedia.org

С этого момента половина членов Госсовета назначалась императором, другая половина избиралась. Члены, прошедшие отбор по итогам выборов, пользовались депутатской неприкосновенностью, в то время как назначенные — оставались в первую очередь должностными лицами. Назначенцы определялись в совет по докладу председателя Совета министров бессрочно. Списки назначенных часто превышали количество мест. В начале каждого года 98 человек из списков определяли «на один год к присутствию» в общее собрание Государственного совета. Общее число членов по назначению не могло превышать число избравшихся в совет. Не попавшие «на один год к присутствию» из списка назначенных оставались на государственной службе, получали жалование членов совета, но прав и обязанностей в общем собрании Госсовета не имели. Всего в первом составе Государственного совета было 196 членов. Быть избранным туда дозволялось от одной из пяти курий и общественных, научных, национальных и деловых сообществ.

Избирались в Госсовет сроком на девять лет. Каждые три года проводилась ротация, в результате которой треть членов совета выбывала в очередном порядке. Это не касалось избранных от земств: такие переизбирались каждые три года в полном составе. В Государственный совет не могли быть избраны лица моложе 40 лет или не окончившие курса в средних учебных заведениях, а также иностранные подданные. Председатель Госсовета и его заместитель ежегодно назначались императором из числа членов совета по назначению.

Статья 106 Основных государственных законов определяла, что «Государственный совет и Государственная дума пользуются равными в делах законодательства правами». В реальности у Думы были полномочия, которыми не обладал Госсовет. В случае прекращения или перерыва в деятельности Государственного совета и Думы законопроект обсуждался в Совете министров и утверждался императором в форме высочайшего указа, немедленно вступающего в силу. Но чаще всего законопроект проходил через Думу и поступал в Госсовет для обсуждения в соответствующей комиссии и департаменте, а затем — в общем собрании совета.

После 1906 года структура Государственного совета изменилась. Увеличилось количество постоянно действующих комиссий. Заседания общего собрания совета стали открытыми, на них могла присутствовать публика и представители прессы.

В Госсовете 1906–1911 годов возникли политические группировки: Группа правых, Группа центра и Группа левых, Кружок внепартийного объединения, Группа правого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Император Николай Александрович

Фото: wikimedia.org Император Николай Александрович

Фото: wikimedia.org

В ходе Февральской революции 25 февраля 1917 года император Николай II издал указы о «перерыве в занятиях» Государственного совета и Государственной думы с планируемым сроком возобновления деятельности обоих не позднее апреля. Однако к работе Госсовет так и не вернулся. Общие собрания больше не созывались. С 1 мая 1917-го Временное правительство отменило должности членов Государственного совета по назначению. В декабре того же года декретом Совета народных комиссаров Госсовет был упразднен.

Анна Кашурина