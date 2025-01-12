Счета владельца «Волгонефть-212» заблокировали из-за долга в 55 млн рублей

Налоговые органы приостановили операции по счетам пермской компании «Кама шиппинг» — судовладельца танкера «Волгонефть-212», потерпевшего бедствие в Черном море в конце 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

«Есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами»,— сообщается в базе данных RusProfile. По данным ресурса, решение о приостановке счетов налоговой службой было принято 10 января, основанием стало отрицательное сальдо налогового счета компании в 55 млн руб. По данным Baza, на указанную сумму налоговики доначислили компании налоги и потом заблокировали счета.

Кроме того, 9 января в арбитражный суд Краснодарского края к пермской компании поступил иск от федеральной морской спасательной службы (ФГБУ «Морспасслужба»). Категория иска — «экономические споры по гражданским правоотношениям». Иск к производству пока не принят. Соответчиком по иску спасателей выступает пермское ООО «Каматрансойл» (им владеет учредитель ООО «Кама шиппинг»), третьим лицом привлечена «Волгатранснефть», собственник танкера «Волгонефть-239», в тот же день также потерпевшего крушение в Черном море.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности при эксплуатации морского транспорта). Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасатели и волонтеры Анапы, Темрюкского района, Крыма ведут круглосуточные работы по очистке пляжа и спасению водоплавающих птиц и китообразных.