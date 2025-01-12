Саудовская Аравия заявила о необходимости снятия санкций с Сирии

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан заявил о важности остановить действие санкций, наложенных на Сирию, сообщает «Аль-Арабия». Заявление было сделано в рамках саммита арабских и западных стран по Сирии, состоявшегося в Эр-Рияде. Политик также заявил о необходимости продолжения оказания сирийцам гуманитарной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фейсал бен Фархан

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фейсал бен Фархан

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Министр подчеркнул важность того, чтобы Сирия не стала источником новых угроз в регионе. В связи с этим глава МИД Саудовской Аравии заявил о необходимости прекращения давления на страну. «Продолжение действия санкций будет препятствовать чаяниям сирийского народа»,— сказал глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии.

Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива также заявил о необходимости снятия санкций с Сирии, сообщает «Аль-Арабия».

Расширенные переговоры о сирийском урегулировании с участием представителей европейских стран и США начались сегодня, 12 января, в столице Саудовской Аравии. На встречу прибыли главы МИД Германии и Великобритании, а также верховный представитель ЕС Кая Каллас.