«Молот» разгромил «Сокол»

Пермский ХК «Молот» одержал третью подряд победу в домашней серии матчей чемпионата ВХЛ. На этот раз был повержен красноярский «Сокол». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу пермской хоккейной команды. Голы в составе «молотобойцев» забили Никита Зимин, Владислав Картаев, Рауль Акмальдинов и дважды отличился Илья Николаев.

Подопечные Евгения Попихина входят на сегодня в десятку сильнейших команд лиги. Следующий поединок «Молот» проведет в Перми 14 января против ХК «Норильск».