В Курске взяли под стражу подростка, напавшего на школу

Ленинский райсуд Курска заключил под стражу 16-летнего подростка, который 10 января в балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу №54. Его обвинили в покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ). Мера пресечения будет действовать до 9 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

О заключении под стражу ходатайствовало следствие, защита просила заключить обвиняемого под домашний арест. Постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

По версии следствия, подросток, «разделяя идеологию насилия, применения насильственных действий в отношении неограниченного числа лиц», создал группу в одном из мессенджеров, в которой выставлял фото и видео, отражающие вышеуказанные взгляды, в том числе сообщил и о готовящимся им теракте в школе. 10 января он вооружился двумя ножами, молотком, емкостью с легковоспламеняющейся жидкостью, надел перчатки и маску и отправился в школу. Там он разбил стекла и проник внутрь, но якобы не смог «довести преступный умысел до конца», поскольку его действия пресек сотрудник охраны школы, и скрылся с места происшествия.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн писал, что сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига, подросток бросил у входа в школу.

Частная охранная организация планирует уволить охранника, также сообщал Александр Хинштейн. Организация пообещала провести переподготовку сотрудников, по возможности удвоить охранные посты и оплатить дополнительные меры безопасности.

Подробнее о происшествии — в публикации «Ъ».

Мария Старикова