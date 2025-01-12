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Лучше двадцать раз по двадцать

Александр Овечкин записал в актив очередное статистическое достижение

Александр Овечкин в матче, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» обыграл в гостях — 4:1 — «Нэшвилл Предаторс», еще чуть-чуть приблизился к титулу лучшего снайпера НХЛ всех времен, а заодно голом на последней минуте пополнил коллекцию заметных статистических достижений. Благодаря ему выдающийся российский форвард в 20-й раз достиг отметки в два десятка заброшенных в регулярном чемпионате шайб. Больше таких сезонов, чем у него, теперь только у канадской легенды Горди Хоу.

Александр Овечкин стал лишь вторым, после Горди Хоу, игроком НХЛ, забросившим в 20 регулярных чемпионатах подряд не менее 20 шайб

Александр Овечкин стал лишь вторым, после Горди Хоу, игроком НХЛ, забросившим в 20 регулярных чемпионатах подряд не менее 20 шайб

Фото: Steve Roberts / Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин стал лишь вторым, после Горди Хоу, игроком НХЛ, забросившим в 20 регулярных чемпионатах подряд не менее 20 шайб

Фото: Steve Roberts / Imagn Images / Reuters

Главный момент очередного дня в регулярном чемпионате НХЛ получился неброским. Шла концовка матча, в котором один из его аутсайдеров принимал лидера. Аутсайдер уступал — 1:3 — и заменил вратаря Юсе Сароса на шестого полевого игрока. «Нэшвилл», когда до финальной сирены оставалась минута, забрался в вашингтонскую зону, и защитник Роман Йоси, видя переполненный пятачок, решил с ходу отправить шайбу в сторону ворот. Только вот проделала она очень короткий путь, потому что на траектории броска скалой стоял хоккеист «Вашингтона».

Он спокойно, словно в него попали не твердым диском, а шариком для пинг-понга, принял его на себя, а затем, благо отскок был удобным, подобрал шайбу и убежал с ней вперед, поразив пустые ворота.

Вся соль была в том, что хоккеистом, заблокировавшим бросок Йоси и забившим четвертый вашингтонский гол, был именно Александр Овечкин. И он моментально включил два статистических счетчика.

Один украсил выдающуюся карьеру российского нападающего очередным заметным достижением. Гол был для него 20-м в нынешнем чемпионате. Это не то чтобы грандиозная отметка для снайпера высочайшего уровня, но тут важно кое-что еще. Овечкин достиг ее в 20-м регулярном первенстве. А настолько большое количество чемпионатов с как минимум двумя десятками голов — это вообще-то трюк практически эксклюзивный, требующий сочетания исключительных снайперских навыков с исключительным спортивным долголетием.

Александр Овечкин стал всего-то третьим в истории НХЛ игроком, который его провернул.

Столько же чемпионатов с 20 шайбами у Рона Фрэнсиса, который в 1980-х, 1990-х и нулевых выступал за «Хартфорд Уэйлерс», «Питсбург Пингвинс» и «Каролина Харрикейнс», чуть больше, 22,— лишь у легенды космического масштаба, у Горди Хоу, который сверкал в лиге с конца 1940-х по начало 1970-х и долго, до расцвета Уэйна Гретцки, считался богом канадского хоккея. Причем у Фрэнсиса не сложилось с серией этих чемпионатов — по ходу карьеры были такие, когда до 20 голов он не дотягивал. А у Овечкина, как и у Хоу, они идут подряд.

Второй счетчик давным-давно работает в постоянном режиме. Речь, понятно, идет о погоне Александра Овечкина за титулом лучшего снайпера НХЛ всех времен, за Уэйном Гретцки.

Теперь в активе россиянина 873 гола в регулярных чемпионатах. До рекорда, который пока принадлежит Гретцки, остался всего-то 21.

А те, кто за счетчик отвечает, разумеется, дополняли этот факт напоминанием о том, что произошло с Овечкиным в текущем сезоне, о переломе малоберцовой кости, который он, набравший такой тонус, будто ему не 39, а 29, заработал в середине ноября. Тогда вашингтонские поклонники мучились болезненными вопросами. Как будет выглядеть без своего лидера «Вашингтон», неожиданно, вопреки прогнозам, сулившим ему непростую борьбу за play-off, прорвавшийся к верхушке иерархии лиги? Не рухнет ли вниз? И как скажется на шансах Овечкина настичь Гретцки это несчастье? А вдруг восстановление затянется — возраст все-таки?

Александр Овечкин забросил три шайбы «Вегасу»

Ответы на сложные вопросы оказались удивительно позитивными. «Вашингтон» не рухнул, а у Александра Овечкина на возвращение на лед ушел месяц с небольшим. И вернулся он, в общем-то нисколько не сдав: матч с «Нэшвиллом» был девятым для форварда после травмы, гол в нем — пятым. Впрочем, кое-какой осадочек у переживающих за Овечкина остаться все равно должен. На этот месяц с небольшим, как ни крути, пришлись 16 встреч с участием «Вашингтона». И если бы Александр Овечкин их сыграл, то наверняка был бы уже совсем близко к Уэйну Гретцки, так близко, что все бы готовились отмечать завершение погони до окончания зимы. А так, не исключено, придется ждать следующего сезона.

Ну и в снайперской гонке Овечкин был бы не сразу за топ-десяткой, как сейчас, а на гораздо более привлекательной позиции, может, вообще впереди всех. Тут ведь математика элементарная: у Овечкина 20 голов в 27 играх, у первого снайпера чемпионата — Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс» — 31 в 42. Средняя результативность же у них одинаковая — по 0,74 шайбы за матч.

Алексей Доспехов

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