Ленобласть привлечет 34 млрд рублей на реализацию программ по новым нацпроектам

Власти Ленинградской области намерены привлечь 34 млрд рублей в ближайшие три года на реализацию основных направлений новых нацпроектов. При этом предполагается, что региональное софинансирование по данной программе составит более 50 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«До конца января Ленобласть сформирует свои региональные планы с разбивкой до конкретных объектов. Регион станет участником 12 национальных проектов»,— отметил господин Дрозденко. Среди перечисленным им — «Семья», «Молодежь и дети», «Экологическое благополучие», «Кадры» другие.

Напомним, ранее правительство РФ разработало единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий документ утвердил глава кабмина Михаил Мишустин.

Подробнее о национальных целях развития до 2030 и 2036 годов — в материале «Ъ».

Андрей Цедрик