Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

Правительство завершило разработку единого плана по достижению национальных целей развития до 2030-го и на перспективу до 2036 года. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

План станет ключевым руководством для деятельности правительства, министерств, региональных администраций и госкомпаний в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Документ определяет стратегические приоритеты и ключевые показатели для достижения национальных целей на ближайшие 12 лет.

Он включает майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, а также предусматривает участие институтов развития и госкомпаний. Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение утвержденных показателей. Также они будут управлять процессом координации принимаемых мер.

Подробнее о национальных целях развития до 2030 и 2036 годов — в публикации «Ъ».