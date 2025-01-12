Власти Кубани пообещали откачать мазут из затонувшего танкера

Выбросы нефтепродуктов из затонувшего танкера в Керченском проливе нарушают ход устранения ЧП, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Власти региона и федеральные структуры планируют начать откачку мазута из судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Кондратьев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Мы имеем новые выбросы из танкера, который не должен был никак уже нарушить ритм ликвидации катастрофы. Но это произошло... Здесь, конечно, нужна серьезная работа, чтобы откачать нефтепродукты из этого танкера, чтобы он перестал их выбрасывать в море, а он продолжает их выбрасывать. Край с поддержкой федеральных коллег будет это реализовывать»,— сказал господин Кондратьев журналистам (цитата по ТАСС).

Все решения о дальнейших действиях будут приниматься в федеральном оперативном штабе, который возглавил глава МЧС Александр Куренков. Он и члены оперштаба прибыли в Анапу сегодня, 12 января.

Разлив мазута произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 10 января произошел новый разлив нефтепродуктов из кормовой базы «Волгонефти-239» — она села на мель вблизи порта Тамань. Площадь разлива, по данным Минтранса, составляет 2,8 тыс. кв. м. В Анапе действует режим ЧС федерального масштаба, в Севастополе — режим ЧС регионального масштаба.

Подробности — в публикации «Ъ» «Мазут виден из Москвы».