Элитная недвижимость ожидает покупателей

Рынку элитных новостроек предрекают успешный год: опрошенные “Ъ FM” аналитики полагают, что такая недвижимость может привлечь инвесторов, которые сейчас держат средства на вкладах. Кроме того, цены, по оценкам экспертов, вряд ли заметно вырастут. По данным агентства Barnes International Moscow, на конец 2024-го в городе экспонировалось более 3 тыс. лотов, что на 30% больше, чем в 2023-м. Это исторический максимум. При этом было совершено около 1,8 тыс. сделок. В прошлом году на столичном рынке элитного жилья было представлено 17 новых комплексов общей площадью почти 400 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Все это говорит о том, что в 2025-м покупатели резко активизируются, полагает владелец компании АIM Илья Менжунов: «К марту я ожидаю определенный всплеск спроса. Очень много денег размещено сейчас на депозитах, но основная их часть раскрываться будет от конца февраля до марта. Наши клиенты тоже говорят, что они размещали средства на вкладах, но не факт абсолютно, что продолжат это делать и дальше.

Один из крупнейших московских застройщиков провел исследование, результаты которого показали, что из тех, кто сейчас имеет определенные накопления, 76% в дальнейшем планирует приобретать недвижимость.

Что интересно покупателям? Они ищут определенные понятные, всем известные локации в ЦАО, на юго-западе и в меньшей степени на юго-западе и северо-западе столицы. Метраж, если говорить про элитный сегмент, составляет порядка 150 кв. м. Что касается ценового диапазона, то люди хотели бы уложиться, в плюс/минус 1,5 млн руб. за квадратный метр».

Самое дорогое жилье в элитном сегменте сейчас на Остоженке и Пречистенке. Там стоимость квадратного метра в новостройках этого класса достигает отметки в 3,4 млн руб. На Патриарших — 2,88 млн руб. Схожие цены в Хамовниках и на Чистых Прудах. В наступившем году стоимость таких лотов, скорее всего, расти не будет, считает управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев: «Мы считаем, что все-таки стоимость квадратного метра уже летом достигла некоего плато, на котором она будет находиться достаточно долго. Сейчас нормальной ценой за "квадрат" считается 2,5 млн руб.

Пока с точки зрения экономики и предложения мы не видим какого-то серьезного, скажем так, сдвига по цене на следующий год.

И это будет обусловлено тем, что выходящих на рынок проектов становится меньше. При этом, конечно, заметно некоторое снижение спроса. Но сегодня альтернативы московской элитной недвижимости фактически нет. В части зарубежных активов спрос фактически ограничен буквально несколькими локациями: Дубай и что-то еще немножко в сторону, чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. Но мы видим, что элитная недвижимость всегда была таким анклавом спокойствия. Скажем, за последние, по крайней мере, 25 лет я в этом сегменте существенных падений не видел».

А вот генеральный директор компании «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин считает, что застройщики, работающие в элитном сегменте, все же могут переписать ценники, прибавив к ним не менее 10%: «У этой недвижимости не было такой зависимости от ипотечных программ. Здесь застройщики всегда рассчитывали на свои собственные силы и стремились создавать продукт, который соответствует интересам клиентов. Последние несколько месяцев в нашем сегменте активно набирают обороты различные формы рассрочек, и это стимулирует спрос. Мы очень надеемся, что каких-то существенных заградительных мер против того, чтобы практиковались рассрочки, принято не будет.

Исходя из этого можно прогнозировать, что количество сделок в этом сегменте на первичном рынке может вырасти примерно на 10%. Что касается цен, то они не повышались резко, а росли поступательно, и здесь тоже не будет чудес — их рост продолжится как минимум на величину инфляции. Причем мы говорим не об инфляции Росстата для потребительской корзины. Для состоятельных покупателей, можно сказать, есть, условно, своя инфляция. По нашим оценкам, она составляла 15-20%. Возможно, рост будет несколько меньше. По итогам 2025 года мы ожидаем прирост цены квадратного метра элитного жилья в городе Москве как минимум на 10%».

Средняя стоимость квадратного метра в элитных московских новостройках в декабре 2024-го составила 1,9 млн руб. Показатель увеличился на 4% за четвертый квартал и на 17% — в январе. Столь быстрый рост, как объясняют эксперты, был связан с выходом проектов в престижных локациях и увеличением себестоимости строительства.

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Андрей Загорский