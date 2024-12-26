Элитное жилье стало еще дороже

За январь—ноябрь 2024 года аренда элитного жилья в Москве подорожала на 12% год к году. Это следствие высокого спроса, поскольку часть потенциальных покупателей дорогих квартир из-за высоких ставок по ипотеке решила отложить их покупку и пока намерена снимать высокобюджетное жилье. В то же время доступного на рынке предложения становится все меньше, а в будущем ставки аренды элитной жилой недвижимости продолжат только расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что за 11 месяцев 2024 года в Москве ставки аренды элитных квартир и апартаментов увеличились на 12% год к году, в среднем до 268 тыс. руб. в месяц, “Ъ” сообщили в консалтинговой компании Intermark. По оценке члена правления AREA (Ассоциации агентств элитной недвижимости) Григория Ашихмина, за январь—ноябрь текущего года аренда дорогих объектов выросла в среднем на 15% год к году.

По словам эксперта, заметнее всего — на 25% — увеличились ставки в подсегменте, где средняя стоимость аренды составляет 300–500 тыс. руб. в месяц. Аренда объектов стоимостью от 500 тыс. до 1 млн руб. в месяц подорожала на 20%, в ценовом сегменте от 1 млн до 2 млн руб.— на 15%.

Причина этому — дефицит доступного для арендаторов элитного жилья, отмечает руководитель департамента аренды Whitewill Анна Борисенко. Из-за повышения в последние два года деловой активности в Москве увеличилось и число тех, кто готов снимать высокобюджетное жилье, добавляет гендиректор «Intermark Аренда» Елена Куликова. По ее словам, на ситуацию повлиял и рост ставок по ипотечным кредитам. Поэтому, продолжает эксперт, потенциальные покупатели дорогой недвижимости решили повременить и пока арендуют такие объекты. Увеличившийся спрос на аренду ожидаемо привел к дефициту предложения, особенно в ценовом сегменте от 250 тыс. до 1 млн руб., отмечает партнер NF Group Андрей Соловьев.

По этой причине качественные высокобюджетные лоты быстро вымываются с рынка, а нового предложения недостаточно, чтобы обеспечить ротацию, говорит владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов. Кроме того, некоторые качественные лоты вовсе уходят с рынка элитной аренды, отмечает Елена Куликова. По мнению эксперта, из-за роста себестоимости стройматериалов и услуг собственники высокобюджетных квартир предпочитают не сталкиваться с возможным материальным ущербом и продают свою недвижимость.

В будущем ставки аренды элитной жилой недвижимости продолжат расти, отмечает Григорий Ашихмин. Учитывая, что предпосылки снижения в следующем году ключевой ставки ЦБ особо не прослеживаются, то и ожидать сокращения ипотечных ставок не стоит, прогнозирует Андрей Соловьев.

В долгосрочной перспективе скажется и уменьшение в сегменте объема ввода высокобюджетных квартир с отделкой, отмечает Виктор Садыгов. К примеру, по подсчетам «Метриума», в ноябре 2024 года 52% квартир и апартаментов в этом сегменте реализовывались без отделки. Те, кто планируют после покупки сдавать свои квартиры, будут вынуждены делать в ней ремонт самостоятельно, говорит Виктор Садыгов. Учитывая растущие цены на стройматериалы, это увеличит ставку, добавляет эксперт.

София Мешкова