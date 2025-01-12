Администрация Перми вновь передает стадион «Звезда» в краевую собственность

Глава Перми Эдуард Соснин внес в Пермскую гордуму законопроект о передаче в краевую собственность земельных участков, движимого и недвижимого имущества муниципального стадиона «Звезда» (ул. Куйбышева, 95). Согласно документу, предполагается передать в краевую казну два участка (площадью 5,4 га и 0,02 га), три объекта недвижимости, включая трехэтажное здание спортивного павильона с трибуной на 5 тыс. мест площадью 5 тыс. кв. м. (балансовая стоимость 8,7 млн руб.), а также свыше 80 позиций движимого имущества. Среди них главный вход, дорожки, металлодетекторы, серверы, камеры, табло, ворота и прочее. Наибольшая балансовая стоимость у передаваемого имущества – табло (40 млн руб.), футбольное поле – (31 млн руб.), билетно-пропускная система (28 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, еще летом 2018 года администрация Перми передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование ГКАУ «Центру спортивной подготовки Пермского края» (ЦСП). Ранее обанкротившееся АНО ФК «Амкар» расторгло договор безвозмездного пользования стадионом и вернуло объект в городскую собственность.

В 2019 году бывший глава Перми Дмитрий Самойлов уже вносил в городскую думу проект решения о безвозмездной передаче стадиона «Звезда» в краевую собственность. Но затем краевого правительство отказалось от планов по принятию объектов. Тогда при передаче возникли сложности, связанные с судебными процессами вокруг банкротства ФК «Амкар»: край отказался принимать имущество, право собственности которого оспаривал обанкротившийся клуб. В дальнейшем все суды администрация Перми выиграла.

«Фактически последние пять лет стадион Звезда находился в пользовании у краевого ведомства, сейчас переходит в собственность. Это необходимо для более эффективного управления имущественным комплексом, его содержания и развития» - пояснили «Ъ-Прикамье» в минспорта края.

На базе стадиона «Звезда» осуществляется тренировочный и соревновательный процесс футбольных клубов «Звезда» и «Амкар-Пермь», проводятся соревнования по регби и футболу, а также тренируются воспитанники спортивных школ.