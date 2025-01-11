В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали около сотни человек

Во французском городе Страсбург возле центрального железнодорожного вокзала столкнулись два трамвая. Как передает BFMTV, пострадали около сотни человек. 15 из них госпитализированы.

Полиция сообщила телеканалу, что причиной ДТП стала ошибка при переключении стрелок на трамвайных путях. Министр транспорта Франции Филипп Табаро уточнил, что расследование причин инцидента продолжается.

Как заявила Страсбургская транспортная прокуратура, в результате ДТП произошел крупный сбой в работе городских трамваев. Транспорт не может подъехать к центральному вокзалу.

По словам мэра Страсбурга Жанны Барсегян, один из трамваев начал движение задним ходом, после чего столкнулся с другим. Она также уточнила, что погибших или людей, которые получили тяжелые травмы, нет.