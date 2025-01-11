С армейского склада в США угнали три военных вездехода

Неизвестные угнали три военных вездехода Humvee с армейского склада в городе Тастин, сообщила полиция Калифорнии. Они также украли оружие и боеприпасы.

В сообщении полиции в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) указано, что инцидент произошел вечером 8 января. Неизвестные перерезали забор и проникли на склад.

Правоохранители добавили, что неизвестные также пытались взломать несколько камер хранения вещей. В какое время нарушители покинули склад, неизвестно. Жителей Калифорнии призвали сообщить в полицию, если они увидят вездеходы Humvee.