Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С армейского склада в США угнали три военных вездехода

Неизвестные угнали три военных вездехода Humvee с армейского склада в городе Тастин, сообщила полиция Калифорнии. Они также украли оружие и боеприпасы.

В сообщении полиции в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) указано, что инцидент произошел вечером 8 января. Неизвестные перерезали забор и проникли на склад.

Правоохранители добавили, что неизвестные также пытались взломать несколько камер хранения вещей. В какое время нарушители покинули склад, неизвестно. Жителей Калифорнии призвали сообщить в полицию, если они увидят вездеходы Humvee.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...