В Казани, Самаре и Нижнекамске сняли ограничения на работу аэропортов

Росавиация сообщила, что в 19:20 в аэропортах Казани, Самары и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправку самолетов. В Казани и Нижнекамске они вводились повторно и действовали с 15:05 и 16:30 мск соответственно, в Самаре — с 14:00 мск.

Ограничения на прием и отправку самолетов сегодня, 11 января, также вводились в Саратове, Ульяновске, Ижевске, Кирове и Уфе. Они продолжают действовать в трех городах.

Как сообщала Росавиация, ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов. Утром Минобороны сообщало об уничтожении 85 беспилотников в шести регионах России.