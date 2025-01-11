Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль

Росавиация продлила рекомендации для российских авиакомпаний при выполнении рейсов на Ближний Восток. Летать в Израиль с 1:00 до 7:00 мск будет запрещено еще один месяц — до 11 февраля, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Первые ограничения на полеты российских авиакомпаний начали действовать в октябре 2024 года после того, как Иран запустил по территории Израиля около 180 ракет. Тогда Росавиация рекомендовала полностью отказаться от полетов в Израиль, а также Иран и Ирак.

В ноябре прошлого года Росавиация смягчила требования к полетам в Израиль. Российским самолетам разрешили заходить в воздушное пространство страны днем, но запрет на шесть часов ночью сохранился. С тех пор рекомендации продлевались дважды.