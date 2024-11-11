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Коммерсантъ FM
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Росавиация смягчила рекомендации по полетам в Израиль

Росавиация обновила рекомендации для российских авиакомпаний при выполнений рейсов на Ближний Восток. Ведомство запретило летать в Израиль с 1:00 до 7:00 мск. Ограничение начинает действовать с вечера 11 ноября и вводится на один месяц.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск»,— говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Ведомство добавило, что решения о выполнении полетов в Израиль в остальное время авиакомпаниям необходимо принимать с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Предыдущие рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака отменены.

1 октября Иран выпустил по территории Израиля более 180 ракет. После этого Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам из России воздержаться от полетов в эти страны и их воздушные пространства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из-под "Хезболлы" выбивают сирийскую почву».

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