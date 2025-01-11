После атаки БПЛА на многоэтажки в Котовске возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на два пятиэтажных дома в городе Котовске Тамбовской области. Произошедшее квалифицировано как теракт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению»,— сообщили в СКР.

Тамбовская область подверглась атаке беспилотников в ночь на 11 января. В двух пятиэтажных домах в Котовске выбиты стекла и повреждены балконы. В результате удара пострадали семь человек, три из них были ранены осколками. В городе объявлен режим ЧС.