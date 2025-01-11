При атаке беспилотников в Тамбовской области пострадали семь человек

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате атаки беспилотников, которые врезались в два многоквартирных дома в городе Котовске, пострадали семь человек. У трех пострадавших порезы от осколков разбившихся окон, еще четыре пожаловались на повышенное давление. Госпитализация никому не потребовалась.

Беспилотники атаковали Тамбовскую область сегодня, 11 января, ночью. О том, что несколько человек пострадали от осколков, господин Первышов сообщил рано утром, но точное число не назвал. В результате удара были повреждены два пятиэтажных дома. «В ближайшее время все повреждения будут устранены — этим занимается рабочая группа при администрации города. Окажем необходимую поддержку со стороны областного бюджета»,— написал врио губернатора в Telegram-канале.

Евгений Первышов уточнил, что для жителей пострадавших квартир был подготовлен пункт временного размещения, но эвакуация не проводилась. «Ситуация под контролем, все службы отработали оперативно и четко. Ликвидацию последствий координирует созданный ночью штаб»,— добавил он.

Всего за прошедшую ночь над шестью российскими регионами и Черным морем были сбиты 85 беспилотников. Помимо Тамбовской области атакам также подверглись Воронежская, Белгородская, Тамбовская и Курская области, Краснодарский край и Крым.