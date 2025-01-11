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Коммерсантъ FM
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Владелицу пермских пекарен, где отравились люди, отправили под домашний арест

Свердловский райсуд Перми избрал меру пресечения в виде домашнего ареста индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной. Она обвиняется в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в группе лиц по предварительному сговору. Дело было возбуждено после массового отравления посетителей пекарни «Хлебница». Следствие предлагало избрать ИП меру пресечения в виде заключения под стражу. Под домашним арестом Юлия Гагарина пробудет до 9 марта.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Ранее сообщалось, что следователем СУ СКР по Пермскому краю было предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю Юлии Гагариной и исполнительному директору сети пекарен Ксении Троицкой. Вчера, 10 января, они были задержаны.

Им инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору). Как считает следствие, обвиняемые осуществляли производство, хранение и реализацию готовой пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности в сети пекарен «Хлебница». После приема пищи, которая была приобретена в торговых точках, у покупателей возникли симптомы пищевого отравления. Всего к медикам обратились более 80 человек. Точки по продаже еды по договору франшизы развивает в Перми ИП Юлия Гагарина.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения директору сети пекарен Ксении Троицкой суд рассмотрит сегодня, 11 января, вечером.

Дмитрий Астахов, Пермь

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