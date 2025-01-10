Следователи в Перми заинтересовались работой пекарни, где отравилось 80 человек

Следователи и сотрудники полиции осмотрели пекарни в Перми, в одной из которых зафиксированы случаи массового отравления. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Уточняется, что следователи допросили сотрудников и пострадавших, продолжают уточнять число последних. Инциденты произошли в заведении местной сетевой пекарни «Хлебница». По данным следствия, с 30 декабря 2024 года не менее 80 человек отравились изготовленной там продукцией.

В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора заявили, что, по предварительным данным, у заболевших найден возбудитель сальмонеллеза, они связали свое состояние с употреблением готовых блюд из названной сети пекарен.