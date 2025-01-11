Более 6 тыс. военнослужащих получили награды за взятие Шевченко в ДНР

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием под контроль населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике. Более 6 тыс. военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях в составе группировки войск «Центр», были удостоены государственных и ведомственных наград.

Поздравление было направлено командованию и личному составу 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады. Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Шевченко...Сегодня, как и на протяжении многих лет, военнослужащие соединения с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи»,— цитирует господина Белоусова пресс-служба Минобороны.