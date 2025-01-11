«Парма» сообщила о появлении нового спонсора

Баскетбольный клуб «Парма» сообщил о появлении нового спонсора – АО «Газпромбанк». Размер спонсорского контракта в клубе не уточнили. По информации «Ъ-Прикамье», банк не будет крупным спонсором клуба, финансовый размер партнерства меньше 5 млн руб. за сезон. По данным сайта клуба, у «Пармы» 20 спонсоров, среди них уже есть одно кредитное учреждение – «Альфа-Банк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году. С 2016 года клуб выступает в элите российского баскетбола — Единой лиге ВТБ. В сезоне 2024 года бюджет «Пармы» составил 458 млн руб. (7 место в лиге).