Президент Панамы заявил, что может обратиться в Совбез ООН из-за угроз Трампа

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что обратится в Совет Безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит «угрожать его стране». Об этом изданию Politico сообщил бывший лидер Панамы Эрнесто Бальядарес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хосе Рауль Мулино

Фото: Aris Martinez / Reuters Хосе Рауль Мулино

Фото: Aris Martinez / Reuters

По словам экс-президента, господин Мулино допустил такую возможность 8 января в ходе разговора «в частном порядке» в президентском дворце Панамы. При этом действующий глава государства планирует дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем что-либо предпринимать. «Он сказал, что предпримет больше действий после 20 января… если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе»,— рассказал экс-президент. Господин Бальядарес добавил, что риторика господина Трампа в отношении Панамы стала неожиданностью для Мулино.

В конце прошлого года Дональд Трамп потребовал от властей Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов. В противном случае, как считает господин Трамп, Панама должна будет вернуть канал США. Хосе Рауль Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал.

Подробнее о риторике избранного президента США — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».