«Существенно сократится объем анонимных и недостоверных обращений»

С 30 марта 2025 года вступит в силу новый порядок обращения граждан в госорганы электронным способом. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Граждане более не смогут обращаться в органы власти по электронной почте. Онлайн-обращения будут рассматриваться только в том случае, если они поступили через портал госуслуг или иную информационную систему или официальный сайт, которые могу обеспечить идентификацию и аутентификацию заявителя. При этом законодатели оговорили, что порядок обращений в МВД, ФСБ, СВР и ФСО может быть урегулирован этими службами особым образом. Изменения комментирует член Краснодарского отделения Ассоциации юристов России Мария Верховская.



Мария Верховская

Фото: предоставлено автором

«Полагаю, данные нововведения существенно не отразятся на текущем порядке подачи обращений. Уже сейчас онлайн-приемные некоторых ведомств предусматривают обязательную авторизацию посредством госуслуг (к примеру, приемная ФАС). Хотя большинство интернет-приемных пока сохраняет возможность подачи обращений путем заполнения формы на сайте без необходимости авторизации. В этом случае для направления обращения пользователю достаточно указать фамилию, имя, отчество, контактные данные. Но при этом отсутствует гарантия достоверности предоставленных сведений.

На практике это нередко приводило к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заявителей: госорганы подвергались массовым спам-атакам, получали обращения, содержащие объективно недостоверные сведения, и были обязаны предоставить ответ. Кроме того, часто в госорганы поступают обращения от анонимных пользователей, а также от неуполномоченных лиц. По существу, сегодня гражданин имеет техническую возможность направить обращение от имени третьего лица, которое не предоставило соответствующих полномочий, и получить информацию о результатах проверочных мероприятий, в том числе, содержащую персональные данные третьих лиц.

Имеющихся в настоящее время законодательных мер борьбы с анонимными и недостоверными обращениями объективно недостаточно, поскольку сохраняется обязанность рассмотрения обращений госорганами и предоставления ответа, что влечет колоссальную нагрузку на органы власти. Считаю, принятые изменения, несомненно, положительно отразятся на практике: в связи с введением идентификации существенно сократится объем анонимных и недостоверных обращений.

При этом изменения не затрагивают конституционных прав граждан на обращение в органы власти, поскольку положения Конституции РФ не детализируют форму направления обращений (право на обращение в электронной форме отдельно там не указано). Граждане по-прежнему смогут обращаться в госорганы не только в электронной форме, но и лично, а также с помощью почтовых отправлений. Даже если гражданин не желает регистрироваться на портале госуслуг, он вправе использовать иные способы, не связанные с электронной формой. Однако каждый из способов предусматривает идентификацию. Так, при личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность, равно как и при отправке письма почтой.

В целом, учитывая тенденцию развития цифровизации, а также обеспечения надлежащей защиты персональных данных граждан, рассматриваемые положения являются своевременными и необходимыми».