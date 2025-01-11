«Существенно сократится объем анонимных и недостоверных обращений»
Юрист Мария Верховская — об изменении порядка подачи электронных заявлений в госорганы
С 30 марта 2025 года вступит в силу новый порядок обращения граждан в госорганы электронным способом. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Граждане более не смогут обращаться в органы власти по электронной почте. Онлайн-обращения будут рассматриваться только в том случае, если они поступили через портал госуслуг или иную информационную систему или официальный сайт, которые могу обеспечить идентификацию и аутентификацию заявителя. При этом законодатели оговорили, что порядок обращений в МВД, ФСБ, СВР и ФСО может быть урегулирован этими службами особым образом. Изменения комментирует член Краснодарского отделения Ассоциации юристов России Мария Верховская.
«Полагаю, данные нововведения существенно не отразятся на текущем порядке подачи обращений. Уже сейчас онлайн-приемные некоторых ведомств предусматривают обязательную авторизацию посредством госуслуг (к примеру, приемная ФАС). Хотя большинство интернет-приемных пока сохраняет возможность подачи обращений путем заполнения формы на сайте без необходимости авторизации. В этом случае для направления обращения пользователю достаточно указать фамилию, имя, отчество, контактные данные. Но при этом отсутствует гарантия достоверности предоставленных сведений.
На практике это нередко приводило к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заявителей: госорганы подвергались массовым спам-атакам, получали обращения, содержащие объективно недостоверные сведения, и были обязаны предоставить ответ. Кроме того, часто в госорганы поступают обращения от анонимных пользователей, а также от неуполномоченных лиц. По существу, сегодня гражданин имеет техническую возможность направить обращение от имени третьего лица, которое не предоставило соответствующих полномочий, и получить информацию о результатах проверочных мероприятий, в том числе, содержащую персональные данные третьих лиц.
Имеющихся в настоящее время законодательных мер борьбы с анонимными и недостоверными обращениями объективно недостаточно, поскольку сохраняется обязанность рассмотрения обращений госорганами и предоставления ответа, что влечет колоссальную нагрузку на органы власти. Считаю, принятые изменения, несомненно, положительно отразятся на практике: в связи с введением идентификации существенно сократится объем анонимных и недостоверных обращений.
При этом изменения не затрагивают конституционных прав граждан на обращение в органы власти, поскольку положения Конституции РФ не детализируют форму направления обращений (право на обращение в электронной форме отдельно там не указано). Граждане по-прежнему смогут обращаться в госорганы не только в электронной форме, но и лично, а также с помощью почтовых отправлений. Даже если гражданин не желает регистрироваться на портале госуслуг, он вправе использовать иные способы, не связанные с электронной формой. Однако каждый из способов предусматривает идентификацию. Так, при личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность, равно как и при отправке письма почтой.
В целом, учитывая тенденцию развития цифровизации, а также обеспечения надлежащей защиты персональных данных граждан, рассматриваемые положения являются своевременными и необходимыми».