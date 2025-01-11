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Пермские нефтяники помогут отремонтировать здание хореографического училища

Краевые власти и ПАО «ЛУКОЙЛ» подписали протокол о взаимодействии между регионом и компанией на 2025 год, сообщила пресс-служба губернатора.

Фото: страница Пермского хореографического училища в соцсети

Фото: страница Пермского хореографического училища в соцсети

В протоколе традиционно фиксируется сумма средств, которые один из основных налогоплательщиков региона инвестирует в различные социальные проекты на территории присутствия. Сумма инвестиций в сообщении не обозначена, но в последние годы она составляла порядка 750 млн руб. за отчетный период.

В 2025 году ЛУКОЙЛ финансово поддержит реконструкцию объекта культурного наследия – здания Пермского хореографического училища, которому исполнилось 80 лет. Также нефтяники помогут отремонтировать фасады краевого индустриального техникума и аудиторий Пермского нефтяного колледжа.

Кроме того, компания инвестирует средства в соцпроекты в территориях Прикамья: в 2025 году планируется завершить ремонт в Куединской школе №2 и в Сарсинском доме культуры, реконструировать здание для размещения молодежного центра в селе Частые. Средства ЛУКОЙЛа направят на сдачу дома культуры в селе Серга Кунгурского округа и ледового катка в Чернушке.

В 2024 году самыми крупными проектами стало завершение строительства новой сцены Пермского ТЮЗа и благоустройство театрального квартала «ИльТЮЗион», а также реконструкция здания для Центральной детской школы искусств при ПГИК.

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