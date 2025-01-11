Пермский общественник уволился из «Института территориального планирования»

Пермский общественник Александр Синявский, работавший ранее в ГБУ «Институт территориального планирования», покинул учреждение. Как рассказал «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, господин Синявский, ранее уволившийся из городского департамента транспорта, трудоустроился в «Институт территориального планирования». Какую должность общественник занимал там, собеседник не уточнил, однако известно, что в конце 2024 года он уволился и оттуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Александра Синявского Фото: страница Александра Синявского

ГБУ ПК «Институт территориального планирования» было создано краевыми властями минувшим летом путем объединения в одну организацию двух подведомственных учреждений — ГКУ ПК «Институт регионального и городского планирования» и ГБУ ПК «Институт территориального планирования». Институт занимается разработкой градостроительных документов и концепций по преобразованию и развитию территорий.

Александр Синявский до работы в администрации Перми был известен как гражданский активист и координатор сообщества «Велосипедизация Перми». Баллотировался в депутаты гордумы от партии «Яблоко». В 2022 году возглавил отдел в департаменте транспорта пермской мэрии. В 2023 году был кандидатом в мэры Перми. Покинул департамент транспорта администрации Перми господин Синявский в августе 2024 года, после чего перешел в институт терпланирования.