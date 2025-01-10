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Коммерсантъ FM
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Более 10 тыс. жителей Махачкалы остались без света из-за аварии на ЛЭП

Технологическое нарушение произошло на линии электропередачи (ЛЭП) рядом с подстанцией «Юго-Восточная» в Махачкале. Без света остались более 10 тыс. человек, сообщило Минэнерго Дагестана.

По данным ведомства, короткое замыкание привело к повреждению энергооборудования. Это стало причиной отключения электроэнергии у части городских потребителей, запитанных от подстанции.

«Удалось восстановить электроснабжение части обесточенных потребителей. В настоящее время энергетики делают все возможное для того, чтобы вернуть свет в дома более 10 тыс. абонентов»,— рассказали в министерстве.

В конце июля 2024 года в 130 населенных пунктах Дагестана частично пропало электричество из-за аварийных отключений после ливней. Без света остались более 62 тыс. человек. В октябре авария на подстанции оставила без света часть жителей Хасавюрта.

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