Жители Кучугур добились отмены перевода их участков ИЖС в сельхозземли

Жители приморского поселка Кучугуры Темрюкского района добились в суде отмены проекта генплана и результатов публичных слушаний, согласно которым их участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) планировали перевести в земли под сельхозиспользование. Об этом сообщается на сайте Темрюкского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Абдулдаянов Фото: Борис Абдулдаянов

«Административный иск удовлетворен»,— отмечается в карточке дела.

Поводом для иска граждан к администрации Темрюкского района стали проект поправок в генплан Фонталовского сельского поселения и результаты публичных слушаний по нему. Эти поправки меняли территориальную зону поселка Кучугуры так, что участки граждан, предназначенные для ИЖС отводились под сельхозземли. Изменения должны были затронуть свыше 3,3 тыс. земельных участков площадью 79,6 га. Администрация района объясняла необходимость таких изменений стремлением исполнить доктрину продовольственной безопасности России, утвержденную президентом РФ в 2020 году.

Летом кучугурцы пожаловались федеральным властям, после чего глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку их доводов. О ее результатах кубанское управление СКР пока не сообщало. Но краевая прокуратура нашла нарушения порядка проведения публичных слушаний. Не добившись реакции на свое представление властям района, надзорное ведомство также обратилось в суд. Прокурорский иск объединен в одно производство с иском еще нескольких десятков кучугурцев. Заседание должно состояться в январе.

Михаил Волкодав