Доктрина уперлась в ИЖС

Группа жителей поселка Кучугуры в Темрюкском районе Краснодарского края подала иски к местной администрации из-за перевода их участков из категории ИЖС в земли сельхозназначения в проекте нового генплана. Изменения касаются свыше 3,3 тыс. земельных участков площадью 79,6 га. Это решение чиновники обосновывают необходимостью выполнения доктрины продовольственной безопасности. Прокуратура указала главе района на нарушения при проведении публичных слушаний по проекту генплана. Ситуация уже привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина.

Поселок Кучугуры расположен на берегу Азовского моря

Фото: Борис Абдулдаянов

Темрюкский районный суд Кубани начал рассмотрение иска собственников земельных участков из поселка Кучугуры, предъявленного администрации района, сообщается на сайте инстанции. Поводом стали проект поправок в генплан Фонталовского сельского поселения и результаты публичных слушаний по нему. Поправки меняют территориальную зону расположенного на берегу Азовского моря поселка Кучугуры так, что участки граждан, предназначенные для строительства индивидуальных жилых домов, станут сельскохозяйственными землями. Администрация района объясняет необходимость таких изменений стремлением исполнить доктрину продовольственной безопасности России, утвержденную президентом РФ в 2020 году.

Истцы — 15 физлиц — требуют отменить результаты публичных слушаний и изменить проект, следует из искового заявления (копия имеется в распоряжении “Ъ-Кубань”).

Публичные слушания по поправкам прошли летом этого года, 16 июля утверждено заключение по ним. Истцы заявляют, что направляли возражения по проекту, однако они не были учтены в заключении. Они считают, что поправки, по сути, представляют собой завуалированную форму изъятия земель для муниципальных нужд и нарушают их права, фактически лишая возможности строить жилье.

Истцы сообщают, что власти района пытаются лишить их прав на данные участки и другим способом: поданы иски о признании незаконными межевых планов, что повлечет за собой аннулирование прав собственности. Основанием для этих требований стало то, что межевание участков и постановка их на кадастровый учет происходили, когда проект планировки территории муниципальными властями еще не был утвержден.

По данным администрации Темрюкского района, изменения касаются свыше 3,3 тыс. земельных участков площадью 79,6 га. На вопрос “Ъ-Кубань” о том, могут ли изменения генплана стать поводом для исков о сносе построек на этих землях, в администрации ответили, что факт наличия домов на них принимался в расчете при подготовке проекта изменений генплана (судя по фото местности, многие участки не застроены.— Прим. “Ъ-Кубань”). Чиновники заявили, что все замечания, поступившие от граждан, были учтены, и они признавались целесообразными при наличии у заявителей документов, подтверждающих их статус льготных категорий граждан и наличие уже построенного или строящегося без нарушения закона жилого дома, а также утвержденного проекта планировки и межевания. В администрации отметили, что подачу судебных исков властями в защиту своего права не следует расценивать как ограничение прав граждан.

Летом жители Кучугур обратились с жалобами на изменения генплана к федеральным властям. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку. Однако о ее результатах кубанское управление СКР пока не сообщало. На запрос “Ъ-Кубань” о ее итогах ответ пока не получен.

Краевая прокуратура нашла нарушения порядка проведения публичных слушаний. В частности, извещение о них было расплывчатым и не содержало необходимой информации, а заключение об их результатах было утверждено администрацией Темрюкского района без учета поступивших от ряда граждан возражений. Прокурор вышел с представлением к главе Темрюкского района Федору Бабенкову и объявил ему предостережение о недопустимости нарушения законодательства. Однако представление было отклонено местной администрацией, прокурор был вынужден обратиться в суд. Первое заседание по иску прокуратуры уже состоялось, следующее намечено на январь.

Представитель истцов, юрист Прасковья Чуйкова сообщила, что будет доказывать в суде, что все граждане, которые оспаривают проект генплана и являются ответчиками по иску администрации о признании межевания 2000-х годов незаконным, являются добросовестными приобретателями. «Учитывая совокупность действий администрации, можно сделать вывод, что ее действия направлены на лишение граждан их собственности в обход установленной законом конкретной процедуры»,— отмечает она.

Михаил Волкодав