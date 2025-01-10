Московское метро доезжает до Троицка

К 2030 году в Москве планируется открыть еще 32 станции метрополитена, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Первые станции Рублево-Архангельской линии планируется запустить в 2026 году, наибольший прирост ждет Троицкую линию — участок от «ЗИЛа» до «Новаторской» откроют в этом году, а к 2030 году власти планируют довести метро до Троицка. В Союзе пассажиров хвалят темпы ввода подземки, но предлагают строить больше станций и линий не на окраинах, а в центре Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство станции Московского метрополитена «Бутырская»

Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ Строительство станции Московского метрополитена «Бутырская»

Фото: Андрей Перечицкий, Коммерсантъ

О планах строительства подземки Сергей Собянин сообщил в своем блоге. Градоначальник напомнил о существовании стратегии развития Москвы до 2030 года, предусматривавшей строительство до 40 станций метрополитена в эти сроки. Восемь станций подземки были открыты в 2024 году, включая «Потапово» на Сокольнической линии и два участка новой Троицкой линии, напомнил мэр.

В планах властей — продолжить строительство Рублево-Архангельской линии подземки (от «Москва-Сити» до микрорайона Рублево-Архангельское и дальше).

Первые станции этой линии должны открыться в 2026 году. В городской мэрии не уточнили, о каких станциях идет речь. Однако на сайте правительства Москвы в августе 2024 года рассказывалось об активной фазе строительства станций «Звенигородская» и «Народное Ополчение».

К 2028 году метрополитен планирует также достроить станцию «Достоевская» на Кольцевой линии, сообщил мэр.

Эта станция проектировалась еще в 1950-х годах (под названием «Площадь Коммуны»), ее строительство возобновляли в 2012 и 2019 годах, но в итоге отложили проект до завершения Большой кольцевой линии. Особенностью «Достоевской» станет 350-метровый переход-траволатор — первый в метро. Сергей Собянин также сказал, что к 2028 году на Арбатско-Покровской линии подземки появится новая конечная станция — «Гольяново».

Основные работы ожидаются на Троицкой линии. По словам градоначальника, уже в этом году планируется открыть участок от «ЗИЛа» до «Новаторской» с четырьмя станциями. А к 2030 году власти планируют достроить еще шесть новых станций, доведя линию до Ватутинок и Троицка.

Первый восьмикилометровый участок Троицкой линии Сергей Собянин запустил в сентябре 2024 года вместе с президентом Владимиром Путиным.

На презентации ветки сообщалось, что ее длина составит 43 км, а линия с 17 станциями станет самым протяженным радиусом за МКАД столичного метро. Первые станции Троицкой линии разгрузили соседние участки Калужско-Рижской и Сокольнической линии на 5–6%, заверял в ноябре 2024 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. В декабре 2024 года был запущен еще один почти семикилометровый участок Троицкой линии. «Семь станций линии улучшат транспортную доступность почти 900 тыс. москвичей»,— заявлял тогда господин Собянин.

Главе Союза пассажиров, члену общественного совета Минтранса России Кириллу Янкову нравятся темпы ввода станций столичной подземки. «Все эти новые линии, конечно, очень нужны. Но нужны и дополнительные ветки в центре города. Последние станции там строились в нулевые годы, хотя в перспективных планах фигурировало, например, соединение Калининской и Солнцевской линий. Понятно, что за одни и те же средства можно возвести две станции в центре или десять в Новой Москве. Там метро строить дешевле и проще, так как нет такого количества подземных коммуникаций, и строителям не нужно сильно углубляться. В центре Москвы это дорого, но именно центр остается главным магнитом с точки зрения мест работы и проведения досуга»,— рассуждает господин Янков.

Александр Воронов