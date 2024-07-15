«Достоевская» показалась из-под земли

Столичные власти приступили к строительству станции «Достоевская» Кольцевой линии метрополитена, объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Станция проектировалась еще в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны». О возобновлении работ чиновники заявляли сначала в 2012 году, затем в 2019 году, но в итоге отложили проект до завершения Большой кольцевой линии. В мэрии прогнозируют, что стройка новой станции займет до пяти лет. Особенностью «Достоевской» станет 350-метровый переход-траволатор — первый в метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

О начале воплощения «исторического проекта» — кольцевой станции «Достоевская» — Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале. Мэр подчеркнул, что это первая станция кольца, которую построят «спустя 70 лет» после его «полного запуска». «Стройка имеет достаточно большой исторический срок. В разные периоды сюда заходили, чтобы соединить две из самых загруженных веток метро — Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую линию, по которым перевозится в сутки около 2 млн человек»,— сообщил градоначальник.

Двадцатикилометровая Кольцевая линия столичного метрополитена из 12 станций строилась в 1950–1954 годах. Сейчас ею пользуются около 1,2 млн пассажиров в день, рассказали в мэрии. «Достоевская» (между «Новослободской» и «Проспектом Мира») должна стать 13-й станцией линии. Ее спроектировали в 1950-х годах под названием «Площадь Коммуны», оставив на линии задел для оборудования станции.

В 1990-х годах на пересечении улиц Самотечной и Дурова заложили место под строительную площадку, «однако и эта попытка не увенчалась успехом», сообщили в мэрии. Еще раз проект попытались оживить в 2012 году: постановлением столичного правительства №333 был даже утвержден проект планировки станции под названием «Суворовская». Однако в 2017 году в Москомархитектуре заявили об отказе от ее строительства.

О возобновлении проекта Сергей Собянин заявил в июле 2019 года. Предполагалось, что строительство «Суворовской» начнется в том же году. В августе 2019 года занимавший тогда пост вице-мэра Марат Хуснуллин обещал, что работы завершат до конца 2023 года. Однако в апреле 2021 года вице-мэр Андрей Бочкарев уточнил: к «Суворовской» вернутся после завершения Большой кольцевой линии и высвобождения занятой там техники. «Это технологически сложный объект»,— пояснял господин Бочкарев.

Проект станции «Суворовская» утвержден Сергеем Собяниным в октябре 2022 года. Как заявлял господин Бочкарев, в ходе стройки будут сооружены два обходных тоннеля (работы были начаты в ноябре 2023 года), причем без использования специальных проходческих щитов. Telegram-каналы писали, что для подключения этих тоннелей работу кольцевой линии могут приостановить на три-четыре месяца, однако в столичной мэрии тогда же опровергли данную информацию. В марте 2024 года Сергей Собянин утвердил название станции — «Достоевская». Станция Люблинско-Дмитровской линии с аналогичным названием функционирует с июня 2010 года.

Судя по ранее опубликованным материалам Института генплана Москвы, у новой станции Кольцевой линии предполагались два выхода (в Ново-Екатерининском сквере и рядом с реконструируемым спорткомплексом «Олимпийский»), и подземная часть между ними. При этом в визуализации института на месте сквера был изображен двухуровневый выход с круглой стеклянной конструкцией наверху, вписанный в стилобатную конструкцию с автомобильной парковкой. Впрочем, в этом проекте станция еще фигурировала как «Суворовская».

15 июля 2024 года Сергей Собянин пообещал, что у «Достоевской» будет два вестибюля, подземный и наземный.

«Уникальной особенностью станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами — движущимися бесступенчатыми полосами. Это первый такой переход в метро»,— пообещал градоначальник. Ранее господин Собянин обещал обустроить здесь «парковки и современные остановки наземного транспорта». В мэрии ожидают, что строительство продлится четыре-пять лет, а с открытием «Достоевской» на 20% разгрузятся станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий.

Александр Воронов