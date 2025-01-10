Constellation Energy и Calpine договорились об одной из крупнейших сделок в энергетике США

Гигант американской атомной энергетики Constellation Energy подписал соглашение о покупке ведущего частного производителя электроэнергии из природного газа и геотермальных источников Calpine. Объем сделки, которая станет одним из крупнейших поглощений на энергетическом рынке США, составит $16,4 млрд. В результате образуется самая большая в стране независимая энергокомпания, обслуживающая 2,5 млн клиентов.

Сделка анонсирована на волне резкого увеличения спроса на электроэнергию в условиях масштабного роста числа огромных центров обработки данных для обслуживания систем искусственного интеллекта. По условиям соглашения, Constellation Energy заплатит за Calpine $4,5 млрд наличными и 50 млн своими акциями. Кроме того, Constellation берет на себя долги Calpine в размере $12,7 млрд, и с учетом долга общая сумма сделки составляет $26,6 млрд. Закрытие сделки ожидается в течение 12 месяцев при условии получения одобрения соответствующих регулирующих органов.

Объединенная компания сможет вырабатывать почти 60 ГВт электроэнергии с низким или нулевым уровнем выбросов, в том числе на АЭС, ГЭС, ветряных и солнечных электростанциях. Сделка позволит Constellation значительно расширить свою долю на рынке электроэнергии в Техасе и Калифорнии, самых населенных и энергопотребляющих штатах, с 11% до 23% и с менее чем 1% до 10% соответственно. Акции Constellation Energy реагируют на анонс сделки ростом почти на 23%. За последние 12 месяцев акции компании подорожали на 157%.

Алена Миклашевская