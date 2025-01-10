Дональд освобожденный

Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, осужденным по уголовному делу. Верховный суд признал его виновным по делу о подкупе порнозвезды, но тут же освободил от наказания, прислушавшись к позиции прокурора. Он отметил уникальный статус подсудимого и рекомендовал вынести приговор о безусловном освобождении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jane Rosenberg, Reuters Фото: Jane Rosenberg, Reuters

Дело, которое рассматривал уголовный суд Манхэттена, касается выплат порнозвезде Сторми Дэниелс. Во время президентской кампании 2016 года адвокат политика заплатил актрисе, чтобы та не рассказывала о романе с бизнесменом, который случился в 2006-м. В документации Трамп оформил эту сумму как плату за юридические услуги. Республиканец, впрочем, свою вину по-прежнему не признает и планирует обжаловать решение, рассказала корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур: «Непосредственно процесс проходил несколько месяцев назад, и уже было совершенно очевидно, что Дональду Трампу будет вынесено обвинение по 34 пунктам. Сам судья говорил, что не планирует применять к политику какие-либо дополнительные "пенальти" или требовать заключения в свете того, что речь идет об уникальной ситуации в юридической практике Соединенных Штатов.

Безусловно, это имиджевый риск для Дональда Трампа. Несмотря на то, что он не понесет наказание, в историю он войдет как единственный осужденный президент, пусть и на уровне штата.

Тут еще стоит вспомнить о том, что все судебные разбирательства в отношении республиканца были приостановлены на уровне федеральных властей. Минюст и спецпрокурор Джек Смит принял решение, что процессы не имеют под собой оснований, поскольку за Дональда Трампа проголосовал американский народ. Но для нью-йоркского судьи этого было недостаточно, и он решил все-таки этот приговор вынести. В своих речах прокуроры говорили о том, что Трамп по-прежнему пытается повлиять на суд, что недопустимо. Но несмотря на все это применять к нему какое-либо наказание не имеет оснований, потому что это действующий президент».

Перед заседанием у здания уголовного суда Манхэттена собрались митингующие, которые держали таблички с надписями «Фашист», «Моральный банкрот» и «Виновен». Республиканец проходит обвиняемым и по другим уголовным делам. Но рисков для политика в ближайшие четыре года нет ни в одном из них, подчеркнул юрист из Вашингтона Игорь Слабых: «Вынесенный приговор пересмотреть в будущем уже нельзя, и судья сказал, что освобождение от наказания выбрано для того, чтобы защитить институт президентства, чтобы главу государства ничего не отвлекало от исполнения его важных обязанностей.

С другой стороны, поскольку Дональд Трамп заявлял о своей невиновности, юридически сейчас он является преступником.

Я думаю, что это для него, естественно, неприятно, и он пойдет в апелляционную инстанцию для того, чтобы доказывать, что процесс прошел с нарушениями, доказательства были неправильно получены.

Вместе с тем по трем оставшимся уголовным делам ничего не будет происходить именно в отношении Дональда Трампа. Дело во Флориде прекращено судьей в первой инстанции, дело в Вашингтоне о попытке удержания власти было прекращено с возможностью перепредъявить обвинения по инициативе самого специального прокурора Джека Смита, то есть к нему вернутся в 2029 году. Дело в Джорджии сейчас находится в серой зоне, потому что суд дисквалифицировал от участия в деле прокурора округа Фултон Фани Уиллис. Сейчас решается, кто займет ее место для того, чтобы его продолжать. По всем этим делам производство будет вестись в отношении сообщников политика. К 2029 году, когда станет возможным продолжение его преследования по этим делам, возможно, кто-то из его сообщников будет осужден или оправдан».

Дональд Трамп победил на выборах президента США в ноябре 2024 года, получив преимущество во всех колеблющихся штатах. Республиканец вступит в должность 20 января 2025-го.

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Даниил Бабкин