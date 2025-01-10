На побережье Анапы и Темрюкского района работают более 6 тысяч волонтеров

Почти 6 тыс. добровольцев, сотрудников МЧС и спасательных служб работают на побережье Анапы и Темрюкского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Всего с пляжей собрали и вывезли 155 тыс. т загрязненного мазутом грунта. Ученые отмечают, что впервые столкнулись с ситуацией, когда холодный мазут оказался в холодном море. Губернатор подчеркнул, что специалисты проводят эксперимент по вылову нефтепродуктов на мелководье. Установили улавливающие сети.

Новый выброс мазута с кормы танкера обнаружили в п. Тамань Темрюкского района. Сейчас к корме «Волгогефть-239» прокладывают дорогу, чтобы организовать работы с берега.

«Благодарен всем, кто спасает Черное море»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Алина Зорина