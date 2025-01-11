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Коммерсантъ FM
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«Авито» переносит доставку

Сервис объявлений получил иск на миллиард от логистической компании

После прекращения работы сети совместных пунктов выдачи логистическая компания Exmail обратилась к «Авито» с иском на 1,1 млрд руб., требуя возместить упущенную выгоду. С потерей якорного партнера бизнес оператора доставки оказался под угрозой. Но шансы взыскать с «Авито» существенную сумму юристы считают низкими.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ООО ГК «Иксмэйл» (бренд Exmail) подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «КЕХ Екоммерц» (юрлицо «Авито») иск на 1,1 млрд руб., следует из картотеки дел. Поводом к разбирательству стало прекращение в одностороннем порядке действующего договора и фактическое закрытие сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Авито x Exmail», пояснили в ГК «Иксмэйл». Сумма претензий рассчитана как упущенная выгода в сентябре—декабре 2024 года, следует из иска (копия есть у “Ъ”).

В пресс-службе «Авито» пояснили “Ъ”, что сотрудничество завершилось 15 октября 2024 года, и у компании нет незакрытых обязательств перед Exmail. Последняя совместная посылка была передана получателю в декабре 2024 года. Затем оператор полностью получил оговоренное вознаграждение, пояснили в компании. Сроки расторжения договора, по словам представителя «Авито», несколько раз переносились по просьбе партнера.

«Авито» — один из крупнейших в России сервисов частных объявлений. Его собственником считается Kismet Capital Group Ивана Таврина. Согласно СПАРК, выручка ООО «КЕХ Екоммерц» в 2023 году составила 100,9 млрд руб., увеличившись на 56,7% год к году. Чистая прибыль выросла в 3,3 раза, до 39,3 млрд руб.

Exmail существует с 2008 года. Согласно СПАРК, владельцем ООО ГК «Иксмэйл» выступает Андрей Волков. Его выручка в 2023 году составила 1,6 млрд руб., увеличившись в 4,3 раза год к году.

Exmail начал сотрудничать с «Авито» в 2022 году, развивая сеть кобрендинговых ПВЗ: открыли 700 пунктов в 177 городах России, следует из иска. Вложения сторон в проект достигли 2 млрд руб. Собеседник “Ъ”, близкий к одной из сторон спора, указывает, что «Авито» инвестировал в этот проект около 1,5 млрд руб., их направили на маркетинговую и операционную поддержку бизнеса.

Одной из причин прекращения сотрудничества с Exmail стали жалобы клиентов на повреждения и утери посылок: на 30% выше среднего показателя, пояснили в «Авито». В Exmail, напротив, говорят о высоком качестве доставки. Развитие «Авито x Exmail» шло в основном за счет франчайзи, размер их паушальных взносов составлял 400 тыс. руб., говорит источник “Ъ”.

Собеседник “Ъ”, близкий к одной из сторон спора, поясняет, что «Авито» выступал основным партнером Exmail. После завершения сотрудничества часть пунктов планировалось перевести под бренд Lamoda. Представитель маркетплейса пояснил “Ъ”, что компания вела переговоры с Exmail, но конкретных договоренностей не было. С потерей партнера владельцы ПВЗ, по словам источника “Ъ” на рынке, начали перестраиваться на работу с маркетплейсами и иными сервисами.

МТС и «Авито» договорились о партнерстве

Коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев считает, что сотрудничество «Авито» и логистов обычно взаимовыгодно: последние могут использовать платформу для продвижения услуг, а сама она — предлагать удобные варианты доставки. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров не видит существенных рисков в прекращении сотрудничества с Exmail для «Авито»: у классифайда широкая сеть партнерских ПВЗ, их количество растет. Для логистической компании сложности в операционных процессах, уход якорного партнера и судебный иск могут обернуться потерей бизнеса, не исключает он.

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин не исключает, что, подавая иск к «Авито», владельцы Exmail готовятся к процессу банкротству компании, стремясь снизить для себя риски привлечения к субсидиарной ответственности. Ранее две микрофинансовых организации, «Фордевинд» и «Мани Капитал», и один ИП уже сообщили о намерении подать заявление о банкротстве ООО ГК «Иксмэйл». Шансы взыскать существенную сумму с «Авито» юрист считает низкими. Председатель коллегии «Сулим и партнеры» Ольга Сулим отмечает, что, в отличие от фактически понесенных убытков, доказать размер упущенной выгодны проблематично.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова, Ксения Дементьева

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