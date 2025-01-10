«Дональд Трамп явно рискует»

Требуются желание и политическая воля: в Кремле заявили, что Владимир Путин готов к переговорам с Дональдом Трампом без каких-либо предварительных условий. Окончательное решение должны принять в Вашингтоне. Ранее Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с президентом России, чтобы закончить украинский конфликт. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оценивает ситуацию скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хочет встретиться, и Америка организует такую встречу. Нужно положить конец этой войне, имеется в виду Украина. Никакой конкретики при этом не прозвучало, избранный президент США говорит об этом не в первый раз. Тем не менее можно рискнуть сказать, что в Кремле отреагировали в положительном ключе. Однако предметный разговор может состояться после инаугурации. Это подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет, исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения».

Собственно, ждать осталось совсем недолго. Не исключено, что встреча состоится в марте, на это намекали разные источники. Это логично, ибо мероприятие нужно готовить, подобрать место, время, повестку и так далее. Между тем создается такое впечатление, что сейчас темой номер один для Трампа является Гренландия, на втором месте Канада, Панамский канал, затем мигранты из Мексики. Украина где-то посередине. Причем 47-й президент Соединенных Штатов в очередной раз сместил акценты: сразу заключить мир, похоже, не получается. Теперь речь идет о периоде от 100 дней до полугода. Нельзя исключать, что и эти сроки придется сдвигать еще дальше. Почему? Потому что все очень просто просчитать.

Предположим, в марте лидеры встретятся, о чем-то договорятся, соберутся рабочие группы и что-то такое подготовят. После этого документы отправят на согласование в Киев и Москву. Даже по самым скромным подсчетам, шесть месяцев — это наилучший вариант, когда согласовывать ничего особо не придется, и какая-никакая договоренность будет достигнута. Верится в это с трудом. Но главное, что боевые действия все это время будут продолжаться со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хотя, конечно, можно теоретически предположить сценарий, где результатом переговоров станет немедленное прекращение огня. На сегодня это тоже кажется чем-то из области фантастики.

Но причем же здесь Гренландия и Панамский канал? При том, что они затмевают собой Украину, отвлекают внимание СМИ и прогрессивной общественности. Более того, с высокой долей вероятности после инаугурации, на радость изумленной публике, появится что-то еще более шокирующее .Тогда как Украина может стать для Трампа реальной политической катастрофой. Ибо слова не должны расходиться с делом, а они уже разошлись. И с каждым день расходятся все больше. Собственно, и с Гренландией вполне может не получиться. Так что явно рискует мужественный человек.

Впрочем, и для Москвы провал переговоров будет не очень позитивным развитием событий. Тогда останется только один путь — военный. Соответственно, и риски глобальной конфронтации еще больше возрастут. Однако это все не сейчас. Сегодня сам по себе факт встречи будет подан как большая российская победа: мы говорим на равных — и с нами считаются. В такой ситуации можно и уступить в пределах разумного.

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Дмитрий Дризе