В Тюмени возбудили дело в отношении УК из-за долга в 23 млн руб. перед жильцами

В Тюмени возбудили уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере) в отношении управляющей компании, которая не вернула жильцам деньги за некачественные коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным проверки прокуратуры Ленинского района Тюмени, УК не вернула около 23 млн руб., предоставляя жителям нескольких многоквартирных домов коммунальные услуги низкого качества. При этом, компания не произвела перерасчет и излишне уплаченные средства жильцам не были выплачены.

Прокуратура потребовала от управляющей компании вернуть деньги гражданам, однако требование было проигнорировано. В результате дело передано в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Полина Щуцкая