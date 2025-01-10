На пост главы Сивинского округа претендуют три человека

Завершился прием документов на пост главы Сивинского муниципального округа. Как сообщает газета «Звезда» со ссылкой на собственные источники, на руководящий пост претендуют: начальник управления развития инфраструктуры администрации муниципалитета Алексей Чурсов, помощник главы Сергей Юдин, а также директор пермского предприятия ООО «Уралвенткомплект» Андрей Кашин.

Конкурс запланирован на 22 января. Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета. Выступления оценит комиссия из представителей муниципалитета и администрации губернатора Пермского края. Претенденты, получившие максимальные баллы, будут представлены на рассмотрение депутатов Сивинской думы. Главой станет тот, кто заручится поддержкой большинства думцев.

Должность главы округа стала вакантной 31 октября прошлого года, когда руководитель муниципалитета Юрий Кабанов досрочно покинул пост. Юрий Кабанов являлся одним из старейших руководителей территорий в Пермском крае. Он возглавлял Сивинский район с начала 2000-х годов. Господин Кабанов избирался на этот пост в 2000, 2005, 2010, 2016 годах. В 2022 году его вновь переизбрали на должность главы округа.