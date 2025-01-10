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Свердловский арбитражный суд запретил «Астону» строительство ЖК в Пионерском

Свердловский арбитражный суд признал незаконным строительство жилого комплекса на ул. Советской, 19б в поселке Пионерском в Екатеринбурге, следует из картотеки арбитражных дел. Судья полностью удовлетворила иск прокуратуры к ответчикам ООО СЗ «Астон.История» и министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Прокуратура в исковом заявлении требовала признать недействительным договор купли-продажи земельного участка между застройщиком «Астон. История» и МУГИСО и обязать застройщика вернуть участок на ул. Советской в собственность министерство, а министерству в свою очередь, вернуть застройщику стоимость участка в размере чуть более 1 млн руб. К материалам дела приобщили обращения жителей многоквартирных домов и участников долевого строительства, направленные в адрес прокуратуры.

По данным прокуратуры, компания приобрела земельный участок без торгов, чтобы построить там подземный гараж для личных автомобилей и двухэтажное здание спортивного назначения. Впоследствии назначение участка было изменено на многоэтажную жилую застройку. Разрешение на строительство дома выдала администрация Екатеринбурга в связи с реконструкцией двухэтажного здания спортивного назначения. «Ъ-Урал» обратился за комментарием по поводу решения суда к представителям компании.

Ранее суд запретил компании строить что-либо на этом участке в качестве обеспечительной меры на время судебных разбирательств. В ноябре сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) из-за стройки «Астон. История» в Пионерском поселке. Следствие считает, что кадастровая стоимость участка составляет 7,32 млн руб., тогда как приобретен он был по стоимости в 1 млн руб.

Согласно сервису Kartoteka.ru, компанией «Астон.История» владеет «Астон.Екатеринбург», гендиректором которой является Владимир Пухов. Ранее должность занимал президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников, но он покинул пост в начале ноября 2024 года. «Астон.Екатеринбург» входит в ООО «Группа Астон» Игоря Кима.

Анна Капустина

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