Сочи и Красная Поляна вошли в топ популярных направлений среди россиян

Сочи и Красная Поляна стали одними из самых популярных туристических направлений в России в период новогодних праздников. В рейтинг также вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль и Краснодар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, туристический поток по России вырос примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Рост интереса к внутреннему туризму, по словам специалистов, поддерживает развитие горнолыжных курортов и зимнего отдыха на море. На территории России открылись новые горнолыжные трассы и реконструируются старые курорты, а в Краснодарском крае активно развиваются зимние пляжи. Сочи и Красная Поляна остаются одними из самых востребованных мест для отдыха, что подтверждается ростом бронирований и интересом со стороны россиян в зимние каникулы.

В период новогодних и рождественских праздников Сочи принял 496 тыс. гостей. Средняя загрузка отелей и других средств размещения составила около 76% с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Пик посещаемости пришелся на дни с 31 декабря по 5 января, когда особенно популярными стали отели категории 4 и 5 звезд, а также санатории и пансионаты с лечебными услугами.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что каждый третий турист выбрал для посещения горный кластер, который в зимний период привлек более 175 тыс. гостей. По сравнению с прошлым годом, количество туристов возросло на 8%. В ходе праздничных мероприятий специалисты реализовали более 201 тыс. однодневных ски-пассов. Для эффективной организации потоков гостей на канатных дорогах активно работали волонтеры.

С помощью поездов и автобусов в горный кластер перевезли 75 и 36 тыс. пассажиров соответственно, что на треть больше по сравнению с предыдущим годом. Аэропорт Сочи обслужил около 325 тыс. пассажиров, а на территории Красной Поляны за праздничные дни проехало примерно 374 тыс. автомобилей. В городе функционировало более 40 новогодних автобусов, среди которых выделялся «автобус желаний», который перевез около 2,5 тыс. человек.

Мария Удовик