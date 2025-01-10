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12 проектов — победителей грантового конкурса «Формулы хороших дел» будут реализованы в Благовещенске

СИБУР подвел итоги десятого грантового конкурса в рамках программы «Формула хороших дел». В 2025 году компания поддержит реализацию 158 проектов в 16 городах России. 12 проектов будут реализованы в башкирском Благовещенске.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Как и в предыдущие годы, значительная часть победивших инициатив конкурса сосредоточена в сферах «Спорт» и «Культура», на каждую из которых пришлось по 32% заявок. Остальные проекты распределились по направлениям «Охрана окружающей среды» (14% победителей), «Город» (9%), «Образование и наука» (9%) и «Волонтерство» — 4%. Большинство грантополучателей — это бюджетные организации социальной сферы, включая учреждения среднего образования, спортивные школы, библиотечные центры и дома творчества.

Среди проектов, которые будут реализованы в Благовещенске, — как уже ставшие традиционными мероприятия, такие как велофестиваль «БЛАГОbike» или фестиваль по мини-баскетболу «Сибур-детям», так и совершенно новые. Так, впервые в городе пройдет ИнклюзивFest «Талант и воля» Центральной районной библиотеки, направленный на развитие социальных навыков людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей. Другой проект — «Экомастерская «БлагАртСтудия» — пройдет в Детском саду №16 и будет направлен на детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, которые через реализацию творческих способностей создадут поделки из старых и уже ненужных вещей и материалов.

Ряд проектов носит образовательную направленность. Проект «Я выбираю профессию» школы села Николаевка направлен на более углубленное знакомство подростков с профессиями химико-технологического профиля, а в детском саду «Якорек» пройдет олимпиада для детей старшего дошкольного возраста «Мы твои друзья, природа», где ребята смогут больше узнать об экологии.

Два грантовых проекта в 2025 году посвящены ПОЛИЭФу, который в этом году отмечает свой юбилей. Учащиеся снимут мультфильм о заводе «Маленькие истории Большого Завода», а Фонд содействия развитию Благовещенского района создаст образовательный комикс-раскраску для детей о благовещенском предприятии СИБУРа.

Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»:

«Десятый юбилейный грантовый конкурс в рамках программы «Формула хороших дел» стал символической отметкой нашего вклада в социально-экономическое развитие городов присутствия СИБУРа. За прошедшие 8 лет мы поддержали много успешных инициатив, которые не только повлияли на качество жизни, но и способствовали формированию сообществ единомышленников. Мы благодарим всех участников и с нетерпением ждем старта реализации проектов победителей в 2025 году».

Всего на конкурс была подана 471 заявка. Выбор победителей проводила конкурсная комиссия, состоящая из представителей компании.

Материал предоставлен АО «ПОЛИЭФ»

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