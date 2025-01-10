Прибыль предприятий Прикамья увеличилась на 18%

За январь — октябрь 2024 года предприятия Пермского края показали положительный сальдированный финансовый результат в сумме 366,2 млрд руб., что на 18,3% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по краю 74,9% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью. Ее объем составил 383 млрд руб., это на 19% выше уровня января — октября 2023 года. Убыток нерентабельных компаний увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37% и составил 16,8 млрд руб.

Предприятиями промышленного производства также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 313,6 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 67,9%, полученная ими прибыль — 324,6 млрд руб. (на 19,8% выше аналогичного показателя за январь — октябрь 2023 года).