«Амкар» потерял лучшего бомбардира, но сохранил капитана

Закончились контракты с пермским клубом у футболистов Александра Степанова и Ильи Юрченко. Как сообщает пресс-служба «Амкара», игроки приняли предложения других клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Тюкалов и Лев Толкачев

Фото: ФК «Амкар» Евгений Тюкалов и Лев Толкачев

Фото: ФК «Амкар»

Степанов за 2,5 года провел за пермскую команду 53 игры, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Илья Юрченко принял участие в 28 играх этого сезона, забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды и всей четвертой группы.

В то же время Евгений Тюкалов и Лев Толкачев (на фото) продлили контракты и остаются в Перми. Тюкалов, являясь капитаном команды, сыграл 99 игр, забил 28 мячей и сделал 12 голевых передач. Толкачев сыграл за «Амкар» 21 игру в этом сезоне и отметился двумя забитыми мячами.