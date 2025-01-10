Суд приостановил деятельность еще одной пекарни сети «Хлебница»

10 января Дзержинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах). Как свидетельствуют данные картотеки суда, стороной по делу выступила предпринимательница Юлия Гагарина, владеющая точками сети пекарен «Хлебница». По данным портала properm.ru, суд приостановил деятельность еще одной точки сети на 80 суток.

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По информации издания, в Свердловский и Индустриальный суды поступили ходатайства о досрочном прекращении деятельности постановлений о приостановке работы пекарни на Парковом проспекте. По словам представителей сети, все выявленные нарушения на данный момент исправлены. Всего на сегодняшний день деятельность приостановили пекарни по ул. Мира, 89а, Мира, 106а, Куйбышева, 65, пр. Парковому, 9в, а также заготовочный цех на ул. Емельяна Ярославского, 10.

На неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевым Роспотребнадзором было выявлено нарушение санитарного законодательства в нескольких точках сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю. В.). По данным ведомства, с конца декабря среди населения города Перми были зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в пекарнях, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза. Число отравившихся составило 82 человека.

Следователями Индустриального района города Перми было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).