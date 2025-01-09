В новогодние и рождественские праздники Сочи принял 496 тысяч туристов

В период новогодних и рождественских праздников Сочи принял 496 тыс. гостей. Средняя загрузка отелей и других средств размещения составила около 76% с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Пик посещаемости пришелся на дни с 31 декабря по 5 января, когда особенно популярными стали отели категории 4 и 5 звезд, а также санатории и пансионаты с лечебными услугами, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что каждый третий турист посетил горный кластер, который привлек более 175 тыс. гостей в этот период. По сравнению с прошлым годом количество туристов в этом районе увеличилось на 8%. В ходе праздников продали более 201 тыс. однодневных ски-пассов. Для оптимизации потоков гостей на канатных дорогах активно работали волонтеры.

Поездами и автобусами в горный кластер перевезли 75 и 36 тыс. пассажиров соответственно, что на треть больше, чем в прошлом году. Аэропорт Сочи обслужил около 325 тыс. пассажиров, а на территории Красной Поляны за праздничные дни проехало примерно 374 тыс. автомобилей. В городе курсировали более 40 новогодних автобусов, среди которых «автобус желаний», который перевез около 2,5 тыс. человек.

В новогодние праздники на курорте прошло свыше 130 мероприятий, которые собрали более 85 тыс. участников. Объекты туристского показа также пользовались спросом, их посетили более 152 тыс. человек. Среди них особенно выделялись курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром Поляна», вольерный комплекс «Лаура» Кавказского биосферного заповедника, «Дендрарий» Сочинского национального парка, «Сочи Парк», «Скайпарк», «Дача Сталина», ферма «Экзархо» и парк «Ривьера». Последний за праздничные дни посетили 65 тыс. человек. В праздничные дни на курорте было съедено 562 тыс. порций шашлыка и выпито 161 тыс. порций глинтвейна.

Безопасность обеспечивали правоохранительные органы и медицинские службы, задействовавшие около 700 сотрудников. Также активно работала снегоуборочная техника для поддержания порядка на дорогах. Межведомственный оперативный штаб продолжает свою деятельность до окончания высокого курортного сезона.

Мария Удовик