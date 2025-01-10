Захарова назвала президента Литвы «дурилкой картонной» после слов о Калининграде

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию в соцсетях президента Литвы Гитанаса Науседы, в которой он называл Калининградскую область Малой Литвой. Госпожа Захарова назвала политика «дурилкой картонной» с «влажными историческими фантазиями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гитанас Науседа

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Гитанас Науседа

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями… Я просто напомню, благодаря кому столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас. Это было решение И. В. Сталина»,— написала Мария Захарова в Telegram.

Как добавила представитель МИДа, крупнейший литовский порт в Балтийском море был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря Красной армии. «Все эти "подарки" Советского Союза Литве… Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмет литовскому президенту»,— продолжила она.

9 января руководство мемориального музея литовского поэта Кристионаса Донелайтиса, который находится в Калининградской области, подтвердило, что учреждение переименовано в Литературный музей в поселке Чистые Пруды. Гитанас Науседа раскритиковал решение России и призвал сохранить в регионе остатки литовской культуры. Саму Калининградскую область он назвал частью Малой Литвы — региона, в котором жили прусские литовцы.