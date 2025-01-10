Науседа назвал Калининградскую область частью Малой Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал решение России переименовать мемориальный музей поэта Кристионаса Донелайтиса в Калининградской области и призвал сохранить в регионе остатки литовской культуры. Саму Калининградскую область он назвал частью Малой Литвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гитанас Науседа

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Гитанас Науседа

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Несмотря на то что старожилы Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно ушли, необходимо сохранить последние признаки литовской культуры. Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом»,— написал президент Литвы в соцсети X.

Малая Литва — исторический регион Пруссии, где жили прусские литовцы. Караляучюс — литовское название Калининграда. В 2023 году депутаты Сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене предложили комиссии по литовскому языку отказаться от советского названия города Калининград и использовать один из исторических вариантов Караляучюс.

9 января руководство мемориального музея Кристионаса Донелайтиса переименовало учреждение в Литературный музей в поселке Чистые пруды. Решение объяснили желанием развивать музей и литературные маршруты в Калининградской области. Гитанас Науседа назвал переименование попыткой переписать историю.