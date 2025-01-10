В Самарской области суд назначил наказание двум жителям за кражу имущества на железной дороге

Октябрьский городской суд признал виновными по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) двух жителей Октябрьска. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, в июне 2024 года вечером на станции Октябрьск жители «украли выведенные из эксплуатации металлические детали верхнего строения пути». Они вывезли имущество на личном автомобиле в пункт приема металлолома.

Сотрудники транспортной полиции пресекли преступную деятельность. Подсудимые возместили ущерб, причиненный ОАО «РЖД».

Суд назначил подсудимым наказание в виде одного года исправительных работ каждому. Также суд конфисковал автомобиль, на котором они осуществляли перевозку похищенного имущества.

Руфия Кутляева