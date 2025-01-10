В Ульяновской области среднемесячная зарплата выросла до 56,7 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата за период с января по октябрь 2024 года по Ульяновской области составила 56,7 тыс. руб., сообщил в пятницу в своем телеграм-канале министр экономического развития региона Николай Зонтов.

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Он отметил, что локомотивами роста заработных плат в прошлом году стали такие отрасли, как обрабатывающая промышленность (125%), транспортировка и хранение (124,7%), строительство (122%).

За январь-октябрь 2023 года среднемесячная зарплата составляла 46,8 тыс. руб.

По словам министра, выросла средняя оплата труда и в малом бизнесе. Она составила 52,8 тыс. руб. Министр отметил, что «во многом этому способствовала работа, проводимая по поручению губернатора Алексея Русских по “обелению” заработных плат, легализации предпринимательства и трудовых отношений».

Как сообщали «Ъ-Волга» в региональном минэкономразвития, средняя зарплата по октябрю составила в регионе 60,72 тыс. руб. (рост в сравнении с октябрем 2023 года на 21,4%). При этом в Ульяновске она выросла до 70,81 тыс. руб. (берутся показатели только по крупным предприятиям, что не совсем точно отражает реальную динамику).

Для сравнения, по данным минтруда Самарской области, основанных на информации Самарастата, Ульяновская область по средней зарплате за октябрь 2024 года (60,72 тыс. руб.) находится на 10-м месте в ПФО. Самарская область по этому показателю находится на шестом месте (66,41 тыс. руб.), Оренбургская область — на седьмой строчке (63,44 тыс. руб.). Лидером в ПФО по средней зарплате за октябрь 2024 года является Татарстан (76,88 тыс. руб.). В Самарской области самая высокая зарплата — в сфере добычи полезных ископаемых (97,99 тыс. руб.).

Сергей Титов, Ульяновск